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Tatvan’da tedbirlere uymayanlara 122 bin 850 TL para cezası uygulandı
Bitlis’in Tatvan’da tedbirlere uymayanlara 122 bin 850 TL para cezası uygulandı.
BİTLİS 19.12.2020, 09:59
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Bitlis’in Tatvan’da tedbirlere uymayanlara 122 bin 850 TL para cezası uygulandı.
Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimler aralıksız sürdürülüyor. Tedbirlere uymayan kişilere cezai işlem uygulanıyor. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü kent genelinde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Kısıtlamaların uygulanmaya başladığı 21 Kasım 2020 tarihinden bu yana 17 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerinden 53 bin 550 TL, 77 kişiye de maske yasağını ihlal ettiklerinden 69 bin 300 TL olmak üzere Toplamda 122 bin 850 TL idari para cezası uygulandı.Denetlemeler kapsamında iş yerlerinde olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
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