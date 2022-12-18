Tatvan’da sonbahar güzelliği

Bitlis’in Tatvan ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ağaçlar farklı bir güzelliğe büründü.

Tatvan’da sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Kış mevsiminin habercisi hazan mevsimi sonbahar, görsel şölen sunuyor. Sararan yapraklar renk cümbüşü oluştururken ortaya çıkan büyüleyici manzara sonbaharın güzelliğini gözler önüne seriyor. İlkbaharda yemyeşil görüntüsüyle bölgeye ayrı renk katan ağaçlarının yaprakları, sonbaharın gelmesiyle sararmaya başladı. Van-Tatvan yolu üzerindeki Kaynarca köyü bölgesindeki ağaçlarının sonbahar görüntüsü güzel manzara izleme keyfi sunuyor. Kahverengi, sarı, yeşil gibi renk tonlarının oluşturduğu görüntü kartpostallık kareler oluşturdu.

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, "Şuan Tatvan’a yakın bir bölgedeyiz. Sonbaharın renkleri ile fotoğraf çekiyoruz. Sonbaharın bütün tonlarını bu alan da bulabilirsiniz. Özellikle Hizan ve Tatvan bölgesi harika görselliği ile adeta indanı büyülüyor" dedi.

(EKİP-ŞAK-