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Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçe merkezine son bir haftada düşen toplam 2 metre 28 santim kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

BİTLİS 22.01.2021, 16:55
Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, ilçe merkezine son bir haftada düşen toplam 2 metre 28 santim kar yağışının ardından çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tatvan Belediyesi karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde temizlenen yollarda toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşımaya devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumhuriyet Caddesi’nde ve caddeye inen dikey sokaklarda kar taşıma çalışması yapacak olan Tatvan Belediyesi, çalışmaların aksamaması için cadde üzerinde araç bırakılmaması ve çatılarda kar temizleme çalışması gerektiğini duyurdu.

Tatvan Belediyesi ekipleri, kar yağışı ile birlikte başlattıkları çalışmaları kesintisiz sürdürüyor. Ekipler, kent genelindeki tüm yolları ulaşıma açarak vatandaşların mağdur olmamasını sağlıyor. İlk olarak araç ve yaya trafiğinin engellenmeyeceği şekilde yolları açan ekipler, daha sonra söz konusu yolları tamamen temizleyerek toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşıyor. Ana ve ara yollardaki kar temizleme ve taşıma çalışmalarını tamamlayan ekipler, Cumhuriyet Caddesi üzerinde biriken kar yığınlarını da şehir dışına taşımaya devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında Cumhuriyet Caddesi’nde ve caddeye inen dikey sokaklarda kar taşıma çalışması yapacak olan Tatvan Belediyesi, çalışmaların aksamaması için cadde üzerinde araç bırakılmaması uyarısında bulundu.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Özkan, yoğun bir kış geçirdiklerini belirterek, “Kısa süre içerisinde şehir merkezimize toplam 2 metrenin üzerinde kar yağdı. Yüksek kesimlerde ise bu kar kalınlığı 3 metreye yaklaştı. Kar yağışı ile birlikte başlatılan çalışmaların sonucunda bütün yolları ulaşıma açtık. Karla mücadele ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışından sonra başlatılan çalışmalarla ana yollarımızın tamamını açtık. Hemen ardından bazı ekiplerimiz mahallelerde görevlendirilirken bazıları da ana yolların genişletmesini yaptı. Kar küreme ekiplerimiz de refüj ve kaldırımların temizliğini yapıyor. Karla mücadele ekiplerimiz şu anda mahalle aralarındaki yolları genişletiyor. En kısa sürede bu çalışmaları da tamamlamayı planlıyoruz. Karla mücadeledeki çalışmalarından dolayı tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkımıza hizmetkârlık etmeye devam edeceğiz" dedi.
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