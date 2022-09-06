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Tatvan’da ’Sağlık Sokağı’ oluşturuldu
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünce halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Bitlis’in Tatvan ilçesinde ’Sağlık Sokağı’ oluşturuldu.
BİTLİS 06.09.2022, 21:35
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğünce halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla Bitlis’in Tatvan ilçesinde ’Sağlık Sokağı’ oluşturuldu.
Tatvan’da bulunan Yaşam AVM’de oluşturulan Sağlık Sokağı’nda kan şekeri, tansiyon ölçümü uygulaması yapılarak, ağız ve diş sağlığı, tütün ürünlerinin zararları, sağlıklı beslenme önerileri, fizyoterapi sağlık hizmetleri, kronik hastalıklar konusunda vatandaşlar bilgilendirildi.
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