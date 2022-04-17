Tatvan’da Ramazan coşkusu devam ediyor

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor.

Tatvan Belediyesi Kongre ve Sergi Salonunda kadınlara ve çocuklara özel gerçekleştirilen Ramazan etkinlikleri çerçevesinde yüzlerce kadın ve çocuk iftar yemeğinde buluştu. “Tatvan Ramazanda Bir Başka Güzel" programı dahilinde düzenlenen gecede, sevilen ilahi sanatçıları Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu birbirinden güzel ilahi ve ezgilerini seslendirerek vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Türkçe, Arapça ve Kürtçe olmak üzere üç dilde seslendirilen birbirinden güzel ilahilere vatandaşlar da sık sık eşlik etti.

Semazen gösterileri ile renkli görüntülerin oluştuğu konserde Pişekar ve Kavuklu orta oyunu canlandırılırken, çocukların yüzleri ise palyaçolar tarafından rengarenk boyandı. Doyasıya eğlenen çocuklar, Osmanlı macunu ve şerbeti ikramları ile de keyifli vakit geçirdi.

Programa katılan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Ramazan ayı ile beraber çocuklara ve kadınlara özel program gerçekleştirdik. 2 yıldır bir araya gelemiyorduk. Bizler de güzel etkinlikleri sizlerle buluşturduk. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu’na ve katılan herkese teşekkürlerimizi sunuyorum. Ramazan ayınız mübarek olsun” diye konuştu.

Programı çok beğendiği söyleyen Sakine Yücel de, “Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Çok güzel eğlendik, yemekler verildi ve ilahiler söylendi. Çok eğlendik” şeklinde konuştu.

Bu yıl Ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyleyen Berinaz Özdemir ise “Çok mutluyuz. Belediye başkanımızın düzenlediği birçok program oldu. Bu programlardan bir tanesi de Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu’nun katıldığı ilahi dinletisi oldu. Ayrıca çocuklara özel mesir macunu verilerek yüzleri palyaçolar tarafından boyatıldı. Birçok oyun oynatıldı. Açıkçası hem çocuklar hem de halk çok mutlu. Özellikle kadınlara yönelik olması bizi ayrıca mutlu etti. Belediye başkanımıza ve bu programı düzenleyen tüm arkadaşlara teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Program sonunda Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilahi sanatçıları Fırat Türkmen ve Muhammed Ahmet Fescioğlu’na tablo hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.