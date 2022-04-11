Tatvan’da Ramazan ayı etkinlikleri

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Ramazan ayında da bir birinden güzel programlar düzenliyor.

11 ayın sultanı Ramazan ayında da birbirinden farklı etkinlikler düzenleyen Tatvan Belediyesinin ilk etkinliği ise 9 Nisan Cumartesi günü Abdurrahman Önül konseri ile başladı. Ramazan ayına özel hazırlanan ve nisan ayı kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde birbirinden güzel programlarla Fuar Kongre ve Sergi Salonunda düzenlenecek olan Ramazan etkinliklerinde ilahi konserleri, semazen gösterileri, çocuk etkinlikleri ve birbirinden değerli isimler Tatvanlılar ile buluşacak.

Tatvan Belediyesinin düzenleyeceği Ramazan programı ise şöyle:

“20 Nisan 2022 saat 20.30 Dursun Ali Erzincanlı ve Recep Arslan programları, 16 Nisan 2022 saat 20.30 Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu’nun bayanlara özel ilahi dinletisi ve 23 Nisan 2022 saat 20.30 Grup Tillo ilahi dinletisi olacak.”