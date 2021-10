Tatvan’da pazar geleneği devam ediyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde her perşembe günü kurulan pazar halkın yoğun ilgisini görüyor.

Tatvan ilçesinde pazarcılar her perşembe kendi imkânlarıyla sabahın erken saatlerinde tezgâhlarını kurarak daha uygun fiyata sebze, meyve ve giyim gibi ürünler satıyorlar. Tatvan’da pazar geleneğini bir şekilde yok etmemek için çabalayan pazarcılar, kendilerine ait bir bölgede tezgâhlarını açarak halkın ürünlere kolay ulaşmasını sağlıyor. Tatvan’da kurulan pazar geleneğinin sürdürülmesinden ise halk oldukça memnun kalıyor.

Fiyatların manavlardan daha uygun olduğunu dile getiren Servet Çokçalış, “Yakın köyde oturuyoruz. Perşembe günleri hep burada alışverişimizi yapıyoruz. Manavlardan daha uygun olduğu için biz buraya geliyoruz. Haftalık ürünlerimizi buradan alıyoruz” dedi.

Pazardan uygun fiyata alışveriş yaptığını dile getiren Cihan Doymaz da, “Her perşembe buraya pazarın kurulması bizler açısından gerçekten çok faydalı. Uygun fiyattan alışveriş yapıyoruz. Yüksek fiyattan alacağımıza gelip burada her türlü ürünü uygun fiyattan bulma şansına sahibiz. Her perşembe burada kurulması bizler açısından büyük bir avantaj. Biz de her perşembe alışverişimizi gelip buradan düzenli bir şekilde yapıyoruz” şeklinde konuştu.

İş yerinin olmadığını ve pazarda halka rahatlıkla ulaştığını belirten pazarcı Murat Gezici ise “Boş günlerimizde yumurta satıyoruz. Her perşembe günleri buradayız. İş yerimiz yok. Bu şekilde milletimize hizmet ediyoruz. Bu şekilde yumurta satıyoruz” ifadelerini kullandı.