Tatvan’da oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için Bitlis’in Tatvan ilçesinde saat 08:00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

Tatvan ilçesinde ikamet eden seçmenler Cumhurbaşkanı Seçimi için bir kez daha sandık başına gitti. Yurt genelinde eş zamanlı olarak 08:00’da başlatılan oy kullanma işlemi Tatvan ilçesinde de başladı. Sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları sandıklara gelen seçmenler ikinci tur oylama için oylarını kullanmaya başladı. Tatvan genelinde 1’i seyyar olmak üzere toplam 208 sandıkta 64 bin 680 seçmen oy kullanacak. Saat 17:00’a kadar devam edecek olan oy kullanma işlemi sonrasında ise oy sayımına geçilecek. Oylarını kullanan vatandaşlar seçim sonucunun ülke için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Öte yandan; 52 bin 552 geçerli oyun kullanıldığı Tatvan’daki Cumhurbaşkanı Seçimi birinci oylamasında oyların yüzde 57.5’ini (30 bin 201 oy) Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 39.9’unu (20 bin 995 oy) Recep Tayyip Erdoğan 2., yüzde 2.3’ünü (1.185 oy) Sinan Oğan ve yüzde 0.3’ünü (171 oy) ise Muharrem İnce almıştı.