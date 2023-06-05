Tatvan’da okulda sergi açılışı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu’nda Şehit Jandarma Komando Baki Koçak Sanat Atölyesi ve yıl sonu sergisi açıldı.

1 Haziran 2021 yılında Bitlis kırsalında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Komando Baki Koçak anısına Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu’nda Şehit Jandarma Komando Baki Koçak Sanat Atölyesi düzenlendi. Öğretmen ve öğrencilerin birbirinden güzel eserleri de düzenlenen açılışla yıl sonunda görücüye çıktı. Açılışa Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve kurum amirleri katıldı.