Tatvan’da “Nemrut Yayla” şenlikleri düzenlenecek

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından dünyanın ikinci, Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nde “Nemrut Yayla” şenlikleri düzenlenecek.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikleri bu yılda devam ettirecek olan Tatvan Belediyesi, 13 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan şenlikler için hazırlıklara başladı. Şenlikler için hummalı bir çalışma yürüten Tatvan Belediyesi, şenlikler çerçevesinde yerel konser, halk oyunları, bisiklet tırmanışı, uçurtma şenliği, doğa yürüyüşü, kır güreşi, çocuk şenlikleri gibi spor ve gösteri etkinleri düzenleyecek. Yoğun bir katılım beklenen ve ikramların olacağı şenlikler için ayrıca yine belediye tarafından halka ücretsiz servis imkânı sunulacak. Aynı gün akşamında 20.30’da ise Tatvan sahili etkinlik alanında Samida Grubu konser verecek.

Düzenlenecek olan “Nemrut Yayla” şenlikleri ile ilgili bilgi veren Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, tüm halkı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 13.00’da şenliklere ve aynı günün akşamında Tatvan sahili etkinlik alanında düzenlenecek Samida konserine davet etti. Başkan Emin Geylani, “Nemrut Dağı ve Krater Gölü’nün Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) çerçevesinde 2010 yılında ‘Mükemmeliyet Ödülü’ aldı. 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, bölge halkının yanı sıra turistlerin de en çok ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor. Böyle bir değeri daha fazla tanıtmak için her yıl belediyemiz tarafından ‘Geleneksel Nemrut Yayla Şenlikleri’ düzenleniyor. 13 Ağustos Cumartesi günü belediyemiz tarafından düzenlenecek şenlikte yerel konser, halk oyunları, bisiklet tırmanışı, uçurtma şenliği, doğa yürüyüşü, kır güreşi, çocuk şenlikleri gibi spor ve gösteri etkinleri olacak. Bu vesile ile ‘Geleneksel Nemrut Yayla Şenlikleri’ne tüm bölge halkını davet ediyoruz. Cumartesi günü 12.00’da Tatvan Alışveriş Merkezi (AVM) önünden ücretsiz servislerimiz kalkacak. İsteyen vatandaşlarımız araçları ile alana gelebilirler. Aracı olmayan vatandaşlarımızın da belirlenen saatte ulaşımını biz sağlayacağız” dedi.