Tatvan’da minikler yerli üretim fabrikalarını gezdi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Van Gölü İlkokulu öğrencileri, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla süt ve süt ürünleri fabrikasını ziyaret etti.

Ülke genelinde Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nda öğrencilerin yerli mallarının üretimini ve ihracatını yerinde görüp tecrübe edinmesi ve yerli mallarına verilen önemi kavraması için çeşitli etkinlikler devam ediyor. Van Gölü İlkokulu idaresi, öğrencilerin yerli mallarını yerinde öğrenebilmesi için Bitlis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren Bitlis’in yerli markalarından Best Süt ve Süt Ürünleri Fabrikasını gezdi.

Ziyaret vesilesiyle bir yandan fabrikada üretilen yerli süt ürünlerinin üretim sürecini yerinde inceleyen minikler diğer yandan ise İşletme Sahibi Vacip Demir’den sütün ham halinden mayalanarak işlenmesine kadar oluşan yoğurt yapımı hakkında bilgi aldı.

Sütün üretim aşamalarını tek tek uygulamalı olarak öğrenme imkanı bulun minik öğrencilere ayrıca fabrikada üretilen süt ürünlerinden ikram edildi.

Meraklı gözlerle fabrikayı gezen öğrenciler, yerli malının önemini bir kez daha kavrayarak fabrikadan memnun ayrıldılar.