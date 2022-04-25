Tatvan’da minikler eğlenceye doydu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Mehmetçik İlkokulunda minikler, yapılan etkinlikte doyasıya eğlendi.

Tatvan Mehmetçik İlkokulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğretmenler tarafından hazırlanan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Şiirlerin okunduğu program minik öğrencilerin hazırladığı gösterilerle devam etti.

Minikler tarafından oynanan ve büyük beğeni toplayan gösteri katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Aileleri ile birlikte çocuk olmanın mutluluğunu yaşayan minikler, müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek bayramı kutladı.