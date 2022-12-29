Tatvan’da ‘kırsal kalkınma destekleri’ anlatıldı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde ‘Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Özgür Umut Ayaz tarafından gerçekleştirilen sunumla programın detaylarıyla ilgili bilgiler verildi.

Başvuru konuları, iş planı ve yatırım konuları gibi başlıca konularda detaylı bilgiler paylaşan Özgür Umut Ayaz, sunum sonunda iletilen soruları cevaplandırdı.

Toplantıya Tatvan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ali Kurban, Tatvan TSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.