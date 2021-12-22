Tatvan’da kartpostallık kar manzaraları

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık kar görüntüleri ortaya çıktı.

Karın başkenti olarak bilinen Bitlis ve ilçeleri yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giydi. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan Bitlis’in Tatvan ilçesinde de etkili olan kar yağışı seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle ilçenin Van Gölü sahili yağan karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Kar yağışı sonrası oluşan kartpostallık manzaraları fotoğraflamak isteyen fotoğraf severler ise soluğu ilçe sahilinde aldı.