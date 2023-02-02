Tatvan’da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışıyla birlikte karla mücadele çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız sürüyor.

Tatvan merkez ve tüm kırsal mahallelerde etkili olan yoğun kar yağışı zaman zaman hayatı durma noktasına getirdi. İlçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve günlük hayatta vatandaşların kardan etkilenmemesi için gece gündüz çalışan Karayolları ve Tatvan Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte 25 iş makinesi ve 15 personelle çalışmalarına devam ediyor. Gece mesailerine devam eden ekipler şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde yol açma, tuzlama ve küreme çalışmasına ara vermeden devam ediyor.