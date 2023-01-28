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Tatvan’da kar yağışı başladı
Bitlis’in Tatvan ilçesinde uzun süre beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.
BİTLİS 28.01.2023, 17:35
Bitlis’in Tatvan ilçesinde uzun süre beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı.
Meteoroloji’nin günler öncesinden uyardığı kar yağışı Türkiye genelinde etkili olmaya başladı. Tatvan’da öğleden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeni ile ilçe beyaza büründü. Yağışların hafta boyunca devam edeceği açıklandı