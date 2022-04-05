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Tatvan’da Kanser Haftasında “Bilgilendirme Standı” açıldı
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ramazan öncesi sağlıklı beslenme ve 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Bilgilendirme Standı” açıldı.
BİTLİS 05.04.2022, 16:45
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ramazan öncesi sağlıklı beslenme ve 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Bilgilendirme Standı” açıldı.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bir alışveriş merkezinde açılan stantta Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Diyetisyen ve Psikologlar tarafından vatandaşlara Ramazan öncesi sağlıklı beslenme, kanser ve bağımlılıkla mücadele ile ilgili bilgiler verildi. 1-7 Nisan Kanser Haftası" münasebetiyle danışmanlık hizmetinin de verildiği stanttı ziyaret eden vatandaşlara bilgilendirmeler yapılarak, kanser hastalığına karşı toplumu bilinçlendirmek ve kanserde erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla hazırlanan broşürleri dağıtıldı.