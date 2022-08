Tatvan’da kadınlar plajı açılışına günler kaldı

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından yürütülen kadınlar plajı projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Tatvan Belediyesi tarafından Kale Mahallesi’nde yapımı devam eden kadınlara özel plaj için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 22 bin metrekare alan üzerinde yapılacak proje çerçevesinde Kale Mahallesi sahilinde atıl durumda bulunan araziye geçtiğimiz yıl 2 adet iskele yapılmıştı. Bu sezon da çalışmalara devam eden Tatvan Belediyesi, plaj alanını düzenleyip kullanıma hazır hale getirerek kadınların hizmetine sunacak. Plaj içerisinde soyunma kabinleri, çeşme, kamelyalar, duş ve tuvalet alanları, otopark, mescit, çocuk oyun parkının yanı sıra plaj voleybol sahası da yer alacak.

Bu yıl içerisinde tesisin vatandaşların hizmetine sunulacağını belirten Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Tatvan’ımızın tüm ihtiyaçlarını belirleyerek her alanda planlamamızı yaparak çalışmalara başladık. Kadınların bizlerden talep ettiği konulardan biri de rahat bir şekilde yüzecekleri bir alanın olmamasıydı. Bizde kadınlara bir söz verdik. İlçemizde yaşayan bütün hemşehrilerimizin sahip olduğumuz imkânlardan eşit derecede faydalanmasını, bu imkânlara kolayca ulaşmasını istiyoruz. Geçtiğimiz yıl plajda iskele yapımına başlamıştık. Bu sezonda plaj düzenlemesini yaparak kadınların hizmetine sunacağız. Artık kadınlar rahat bir ortamda yüzebilecekler. Bu plajımızın çevre illerden de misafirleri Tatvan’a çekmesini bekliyoruz. Çünkü bölgede ilklerden biri olacak. Şehrin ekonomisine değer katacak, her yerde her konuda çalışıyoruz. Plajın şimdiden Tatvan’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.