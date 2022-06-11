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Tatvan’da ilaçlama ekipleri iş başında

Bitlis’in Tatvan Belediyesinin ilaçlama çalışmaları 3 araç ve 6 personel ile gece gündüz devam ediyor

BİTLİS 11.06.2022, 23:48
Tatvan’da ilaçlama ekipleri iş başında

Bitlis’in Tatvan Belediyesinin ilaçlama çalışmaları 3 araç ve 6 personel ile gece gündüz devam ediyor

Tatvan Belediyesi, sıcak yaz aylarında vatandaşların açık ve kapalı alanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve haşerelerin zararlı etkilerini en aza indirmek için larva üreme noktalarında düzenli olarak yaptığı ilaçlama çalışmalarına, mahalle ve sokaklarda da gece gündüz demeden sürdürüyor. Tatvan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilaçlama çalışmalarını tüm mahallelerde belirlenen program dâhilinde devam ediyor. Bu çerçevede ilaçlama ekipleri, yeşil alan, ağaç ve bütün mahalle ile sokaklarda haşereye karşı gece geç saatlere kadar ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Söz konusu çalışmayla doğaya ve insan sağlığına zararlı canlıların üremesinin de önüne geçen ekipler, ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan onaylı, insan sağlığına uygun ilaçları kullanıyor. Haftanın her günü yapılan ilaçlama çalışmaları yaz sezonunun sonuna kadar devam edeceğini söyleyen Tatvan Belediyesi Başkanı Mehmet Emin Geylani, “Tatvan halkının sağlığını önemsiyoruz. Bundan dolayı 7/24 demeden ilaçlama çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi

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