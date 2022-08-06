Tatvan’da ‘Hafızlık Yarışması’ yapıldı

Bitlis’in Tatvan Müftülüğü tarafından ‘Hafızlık Yarışması’ düzenlendi.

Tatvan Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Hafızlık Yarışması’nda birinciler, Sultan Alparslan Proje İmam Hatip Okulu öğrencileri oldu. İlçe Müftülüğünden gerçekleştirilen yarışmanın sonunda erkek öğrencilerden Yekzan Karaaslan, kız öğrencilerden ise Hatice Şermetli birinci oldu.

Geçen yıl il genelinde düzenlenen yarışmada birinciliği kaptırmayan Tatvanlı öğrenciler, bu yıl yeniden Bitlis il genelinde yapılacak yarışmada ilçeyi temsil edecek.

İl geneli yapılacak yarışmaya katılmaya hak kazanan Hatice Şermetli ve Yekzan Karaaslan’ı ziyaret eden Müftü Zahit Demirel, öğrencileri tebrik ederek, il birincisinin de kendilerinden olması temennisinde bulundu.