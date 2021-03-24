banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena’da başladı
Bu balıklar seyirlik!
Bu balıklar seyirlik!
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İstanbul'da kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
İrfan Can ve Nazım Sangare Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!

Tatvan’da “Finansal Okuryazarlık” eğitimi

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından Finansal Okuryazarlık Temel Eğitimi Seviye-1 ve TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni Eğitimleri düzenlendi.

BİTLİS 24.03.2021, 09:01
3
Tatvan’da “Finansal Okuryazarlık” eğitimi

Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) tarafından Finansal Okuryazarlık Temel Eğitimi Seviye-1 ve TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni Eğitimleri düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) işbirliği ile düzenlenen eğitim programına TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO yönetim kurulu, meclis üyeleri, TOBB Bitlis Genç Girişimciler Kurulu (GGK) üyeleri, TATSO üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı. BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda TATSO Akademik Danışmanı Doç. Dr. Zeki Uçar moderatörlüğünde düzenlenen Finansal Okuryazarlık Temel Eğitimi, BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Erhan Engin, TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni Eğitimini ise BEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Hakan Kaya tarafından verildi.

Oldukça verimli geçen eğimler sonunda, katılımcılara TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve eğitimi veren akademisyenler tarafından katılım belgeleri takdim edildi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur