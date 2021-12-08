Tatvan’da “Finansal Okur- Yazarlık ve Bütçe Yönetimi” eğitimi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kadın girişimcilere yönelik “Finansal Okur-Yazarlık ve Bütçe Yönetimi” eğitimi düzenlendi.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO), Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ), TOBB Bitlis İl Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) katkılarıyla düzenlenen eğitime çok sayıda kadın girişimci katıldı. TATSO toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim kapsamında BEÜ Araştırma Görevlisi Eğitim Uzmanı Ahmet Ergin tarafından kadın girişimcilere “Finansal Okur- Yazarlık ve Bütçe Yönetimi” üzerine eğitim verildi.

Eğitim Uzmanı Ahmet Ergin, eğitim kapsamında ‘Finansal Okur- Yazarlık ile Bütçe Yönetimi’nin püf noktaları konusunda bilgi ve tecrübelerini paylaştı.