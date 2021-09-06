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Tatvan’da eğitim-öğretim yılı törenle başladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İMKB İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı.

BİTLİS 06.09.2021, 20:19
Tatvan’da eğitim-öğretim yılı törenle başladı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İMKB İlkokulu’nda düzenlenen törenle başladı.

İMKB İlkokulu’nda gerçekleşen eğitim-öğretim yılı açılış programına katılan Kaymakam Tekin Erdemir, tüm eğitim camiasına yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Programa Kaymakam Erdemir’in yanı sıra Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, günün anlam ve önemini belirten protokol konuşmalarının ardından şiir okunması ile sona erdi. Programın ardından Kaymakam Erdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenleri makamında kabul etti.

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