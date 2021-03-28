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Tatvan’da dolunay görenleri mest etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

BİTLİS 28.03.2021, 19:53
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Tatvan’da dolunay görenleri mest etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinde beliren dolunay güzel görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde Vangölü üzerinde beliren dolunayın görüntüsü, gökyüzünde uçuşan kuşların güzelliğiyle birleşince görenleri mest etti. Muhteşem görüntüsüyle seyrine doyumsuz bir manzara sunan dolunay, güzel görüntüler oluşturdu. Büyüklüğü ve parlaklığıyla ilgi çeken dolunay adeta geceyi aydınlattı. Dışarıyla çıkan vatandaşlar, akşam saatlerinde belirlen dolunay manzarasının keyfini yaşadı.

Dolunay, bulutsuz hava ile gökyüzünde buluşunca, çıkan güzel görüntü karşısında vatandaşlar kısa bir sürede olsa dolunayı seyretme imkanı buldu.
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