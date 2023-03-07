Tatvan’da depremzedeler yararına “Muaythai Gecesi” düzenlenecek

Bitlis’in Tatvan ilçesinde depremzedeler yararına 3 ülkeden 108 sporcunun katılımıyla “Tek Yürek Muaythai Gecesi” düzenlenecek.

Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu ve Burdayım Grubu işbirliği ile 12 Mart Pazar günü Tatvan Spor Salonunda düzenlenecek olan geceye Türkiye’nin yanı sıra İran ve Azerbaycan’dan toplam 108 sporcu katılacak. Düzenlenecek gecenin tüm gelirleri ise depremzedelere bağışlanacak. Düzenlenecek geceyle ilgili açıklamada bulunan Türkiye Muaythai Federasyonu Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Bilal Adabağ, Burdayım Grubu işbirliği ile düzenlenecek gecenin oldukça anlamlı olacağını söyledi. Herkesi hem geceye hem de organizasyona katkı sunmaya davet eden Bilal Adabağ, düzenlenecek anlamlı organizasyon için emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, “Gün birlik olma günü. Bizlerde depremden etkilenen ailelerimiz için Burdayım Grubumuzla birlikte böyle anlamlı bir gece planladık. İnşallah 12 Mart Pazar günü düzenlenecek gecemizde Tatvan ilçemiz hem büyük bir organizasyona hem de bir o kadar anlamlı bir geceye ev sahipliği yapacak. Organizasyonun sonunda tüm gelir depremzede ailelerimize bağışlanacak. Bu vesile ile organizasyona katkı sunacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Burdayım Grubu temsilcisi ve aynı zamanda Muaythai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur ise sporcuların bu kez ringde depremzedeler için ter dökeceğini söyledi. Organizasyona Türkiye ile birlikte İran ve Azerbaycan’dan toplam 108 sporcunun katılacağını belirten Uğur, katkı sunmak isteyen herkesi geceye beklediklerini ifade etti.