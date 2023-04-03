Tatvan’da depremzedeler yararına iftar

Bitlis’in Tatvan ilçesinde restoran sahibi Ercan Güntaş, depremzedeler yararına iftar yemeği düzenledi. İftar yemeğinden elde edilen gelirin tamamı afet bölgesindeki depremzedelere gönderilecek.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye yardımlar devam ederken, restoran sahibi Ercan Güntaş’ın başlattığı kampanya ise takdir topladı. İlçenin sahil kesiminde bulunan restoranda yaklaşık 200 kişinin katılım sağladığı iftar yemeğinde toplanan paranın depremzedeler yararına kullanılacağını belirten Güntaş, kampanyaya destek verenlere teşekkür ederek, Ramazan ayı içerisinde bu tür etkinliklere sık sık yer vereceklerini söyledi.