Tatvan’da ‘Çevre Haftası’ etkinlikleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bitlis İl Müdürlüğü tarafından 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası münasebetiyle Bitlis’in Tatvan ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve Tatvan Kaymakamlığı işbirliğiyle ‘Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz’ sloganıyla düzenlenen şenlik, Tatvan sahilinde davul zurna eşliğinde halaylar çekilerek başladı. Bando ekibinin de bir gösteri yaptığı etkinlikte, Tatvan sahilinde çevre bilinci oluşturmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi. Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser tarafından sporculara lisans sertifikalarının dağıtılmasının ardından 7’den 70’e herkes bisiklet turunda 5 kilometrelik sahil güzergahında pedal çevirdi.

Bu etkinlik ile insanlarda çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, “Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz sloganıyla çevre bilinci oluşması ve doğamızın korunması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve Tatvan Kaymakamlığımız işbirliği ile Tatvan sahilinde bir program düzenliyoruz. Gerçekten Van Gölümüz, çevremiz oldukça doğal ve güzel bir ortam. Buranın korunması, bütün vatandaşımızın ortak görevidir. İnşallah bu program sayesinde de çevre bilinç oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Doğan Yorulmaz, ‘Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz’ sloganıyla 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası adı altında kutlamalara başladıklarını söyledi. Yorulmaz, “İlimiz merkez ile Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri olmak üzere farklı günlerde etkinlikler düzenledik. Bu çerçevede ilk etapta açılışımızı Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde gerçekleştirdik. Resim, fotoğraf sergisi ve geri dönüşüm malzemeleri ile yapılan çalışmalarda dereceye giren ilk 3’e bisiklet hediyelerini takdim ettik. Burada düzenlediğimiz bisiklet turunda katılımcılar oldukça fazla. En son Tatvan’da bir halk yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu etkinliklerle özellikle gençlerimize ve çocuklarımıza çevre bilincini oluşturmaya çalışacağız” diye konuştu.