banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Güne 15,11 TL'den başlayan Dolar 15,24'ü gördü!
Sigaraya bir zam daha!
Sigaraya bir zam daha!
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
İşsizlik oranı martta yüzde 11,5 oldu
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...

Tatvan’da ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2022 yılı bilim söyleşileri çerçevesinde Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi düzenlendi.

BİTLİS 10.05.2022, 18:03
Tatvan’da ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2022 yılı bilim söyleşileri çerçevesinde Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik ‘Biyoçeşitlilik ve Koruma Yöntemleri’ söyleşisi düzenlendi.

Tatvan Belediyesi Sergi ve Kongre Salonunda düzenlenen söyleşide Prof. Dr. Fevzi Özgökçe, Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi öğrencileriyle buluştu. Biyoçeşitlilik ve koruma yöntemleri hakkında bilgi veren Özgökçe, bilim söyleşilerinin biyoçeşitliliğin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Vangölü Havzası’nın yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, biyoçeşitliliğin korunması yönünde atılması gereken adımlar hakkında bilgi veren Özgökçe, “Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisemizde TÜBİTAK söyleşileri çerçevesinde öğrencilerimizle buluştuk. Biyoçeşitlilik ve onların korunması yönünde atılması gereken adımlar ile ilgili Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’a teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir komplekste öğrencilerimize biyoçeşitliliğimizi ve bölgemizin tanıtımı noktasında söyleşi gerçekleştirdik. Tatvan, Van ve bölgemiz adına Van Denizi’nin yaşamış olduğu mevcut sorunlara dikkat çekmek adına bugün buradaydık. Hem velilerimiz ile hem de öğrencilerimizle buluşma fırsatı bulduk. Bu noktada özellikle Tatvanlılara ve katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu söyleşilerimiz devam edecektir” diye konuştu.

Bölgenin biyoçeşitliliği üzerine faydalı bir sunum gerçekleştirildiğini belirten Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdürü İzzet Oruk ise, “Bugün Tatvan’da Prof. Dr. Fevzi Özgökçe Hocamızın katılımıyla biyoçeşitlilik üzerine bir söyleşi düzenlendi. Söyleşiye çok sayıda öğrencimiz katıldı. Bölgenin biyoçeşitliliği ve bitki çeşitleri üzerine öğrencilerimize yönelik faydalı bir sunum gerçekleştirildi. Buradaki amacımız, biyoçeşitlilik üzerine farkındalık oluşturmaktır. Hocamıza yapmış olduğu sunumdan dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Biyoçeşitliliğin azalması ile ilgili ciddi bir tehlikenin olduğunu dile getiren Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Tacettin Akcan da, “Çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi küresel iklim değişikliğidir. Biyolojik çeşitliliğin azalması ile alakalı ciddi bir tehlike ile karşılaştığımız için okul olarak öğrencilerimizin farkındalığını arttırmak için TÜBİTAK ile işbirliği içerisinde böyle bir çalışmaya başvurduk. Hocamızı Van’dan kurumumuza davet ederek bu söyleşinin gerçekleşmesini sağladık. Öğrencilerimize böyle bir söyleşi ile dokunmak hakikaten güzel bir çalışma oldu. İnşallah devamı gelecek ve diğer okullara da örnek oluruz. Bu anlamda farkındalığı arttırmamız ve biyolojik çeşitliliği korumamız lazım” ifadelerini kullandı.

Söyleşiye Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferit İzci, Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, kurum amirleri, öğretmenler, veli ve öğrenciler katıldı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 10 Mayıs 2022
İmsak 04:01
Güneş 05:45
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:16
Yatsı 21:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
19°
açık