Tatvan’da berberlerin bayram mesaisi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi berberlerde yoğunluk başladı.

Türkiye’de 2 yıl süren pandemiden dolayı uygulanan tam kapanma sürecinden olumsuz etkilenen berber ve kuaförlerde bu yıl işlerin hareketlenmesiyle birlikte yoğunluk yaşanmaya başladı. Tatvan’da Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, “bayram tıraşı” olmak için berberlere akın ediyor. Randevu uygulayarak müşterileri mağdur etmeyen berberler, yoğun bir tempo ile geç saatlere kadar çalışıyor.

Yoğunluktan dolayı randevu defterlerinin dolduğunu dile getiren kuaför Ersan Nurduhan, “Pandemiden dolayı Kurban Bayramı’nı 2 yıldır kutlayamıyorduk. Şu an randevu defterlerimiz doldu. 2 yıldır iş yapamıyorduk. Şu an çok şükür iş yapabiliyoruz. Yoğunluktan dolayı bayram sabahına kadar çalışıyoruz. İnsanlarımıza hizmet vermekten onur duyuyoruz” diye konuştu.