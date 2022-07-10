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Tatvan’da bayramlaşma töreni

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

BİTLİS 10.07.2022, 19:46
Tatvan’da bayramlaşma töreni

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezinde yapılan bayramlaşma töreninde konuşan Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, bayramların birlik ve beraberliği artıran, manevi atmosferi yüksek özel günler olduğunu belirterek, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutladığını söyledi.

Bayramlaşma programı, edilen duaların ardından ikramlar eşliğinde yapılan sohbetlerle sona erdi.

Programa AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile gaziler, muhtarlar, esnaf ve vatandaş katıldı.

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