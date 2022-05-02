Tatvan’da bayramlaşma programı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma programı düzenlendi.

Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi’nde başlayan bayramlaşma programına Bitlis Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Üzeyir Durmuş, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Taşkın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağım Barış Türüdü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Yüzer, İlçe Müftüsü Zahit Demirel, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Düzenlenen programda konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Ramazan ayının ülkemize, milletimize, ordumuza ve tüm İslam alemine hayırlara vesile getirmesi temenni ediyorum. Başta hemşehrilerimiz olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Program çerçevesinde Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat Komutanlığı ziyaret edilerek askerlerin bayramı kutlandı. Daha sonra, görevi başındaki polisler ziyaret edildi. Ardından, ilçedeki şehit aileleri ve gazilerin ev ziyaretleri gerçekleştirildi.