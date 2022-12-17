Tatvan’da “Bağımlılıkla Mücadele Semineri” verildi

Bitlis’in Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ‘Bağımlılıkla mücadele semineri’ verildi.

Tatvan Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Norkotik Şube Müdürlüğünde narko-rehber uzmanları tarafından uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konulu seminer verildi. Tatvan Gençlik Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan eğitim seminerinde uyuşturucu bağımlılığı ve mücadele konulu video izletildi. Ardından narko-rehber uzmanları tarafından toplumu uyuşturucudan koruma çalışmalarına daha etkin destek verebilmeleri amacıyla bilgi verilirken “Uyuma” isimli telefon uygulamasının da önemine dikkat çekildi.