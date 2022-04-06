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Tatvan’da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

BİTLİS 06.04.2022, 09:49
Tatvan’da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Sağlık Müdürlüğü tarafından Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan çalıştay, Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde İlçe Gençlik ve Spor Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Çalıştayda ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini bulmak amacıyla uyuşturucu, alkol, tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı. Tatvan Kaymakamlığı, Tatvan Belediye Başkanlığı, Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü, Tatvan Emniyet Müdürlüğü, Tatvan Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile sivil toplum kuruluşları, imam ve minibüs şoförleri olmak üzere yaklaşık 50 kişi katılım sağladı. Katılımcılar her türlü bağımlılık çeşidiyle mücadele edebilmek amacıyla sorun ve çözüm önerilerinde bulundu.

"Çözüm önerilerini sentezleyip sorunumuzun çözümüne yönelik kullanacağız"

Çalıştayın amacının ilçede mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve çözüm önerilerini bulmak olduğunu belirten Sosyolog Nermin Doğan Kanşiray, “Çalıştayı alkol bağımlılığı, uyuşturucu madde bağımlılığı, davranışsal yani teknoloji, oyun, kumar bağımlılığı, tütün ve sigara bağımlılığı adı altında 4 ana başlıkta topladık. Çalıştayımızın amacı, özellikle ilçemizde mevcut bağımlılık ile ilgili sorunları tespit etmek ve bu sorunların tespitine yönelik çözüm önerilerini ortaya koymaktır. Çözüm önerilerini ortaya koyarken kişisel fikirleri ön planda tutuyoruz. 50 katılımcımız var ve onların fikirleri bizim için çok önemli. Her grupta yaklaşık 10 kişi fikirleri derleyip bir şekilde çözüm önerisi bulmaya çalışıyor. Çalıştayımıza kurum yöneticileri, riskli mahallelerin muhtarları, taksi şoförleri, minibüs şoförleri ve konuyla ilgisi olan herkesi dâhil ettik. Çalıştayın sonucunda elde ettiğimiz çözüm önerilerini bir rapor halinde sentezleyip mevcut sorunumuzun çözümüne yönelik kullanacağız” dedi

Bağımlılıklar ile alakalı eğitim ve tedavi merkezlerinin kurulması gerektiğini söyleyen İmam Behzat Karaaslan ise "Gençlerin başıboş bırakılmaması için böyle bir çalıştay düzenlediler. Çözüm bu tek değildir, maneviyat esastır. Bizim gençlerimiz maneviyattan uzaklar. Manevi yönden çocuklarımız eksik kalmışlar. Biz çocuklarımıza sahip çıkarsak, komşumuzun çocuğunu kendi çocuğumuz gibi görürsek mahalleye o topluma huzur gelir. Devletin buna el atması gerekiyor. Devlet eliyle bu çözüme kavuşabilir. Uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili eğitim ve tedavi merkezleri kurulmalıdır. Bu şekilde yapılırsa bu illetten gençlerimizi, toplumumuzu ve mahallemizi kurtarabiliriz. Bu konuların hutbelerde ve vaazlarda dile getirilmesi gerekiyor. Bu tür bağımlılıklar Kur’an-ı Kerim’de de dile getiriliyor. Bize düşen ise insanlara bunu söylemektir. Yılda bir veya 2 defa bunu dile getirmek yetmiyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu illete müptela olmuşlar. Bu çalıştayı destekleyen ve illeti bizden uzaklaştırmaya destek olan herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Çalıştay, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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