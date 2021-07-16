Tatvan’da aşı çalışması devam ediyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde ilçesinde dağ tepe demeden güneşin altında patika yollarda yürüyen sağlık çalışanları; berivanları ve çobanları yerinde aşılıyor.

Tatvan İlçe Sağlık Müdürlüğü aşı ekibi, aralıksız bir şekilde aşı çalışmalarına devam ediyorlar. Tatvan’a bağlı Güreşçi köyünün yaylalarında hayvancılık yapan Koçerlere aşı vurmak için sabahın erken saatlerinde yola çıkan aşı ekibini çocuklar karşılarken, merkeze inme şansı olamayan 18 yaş ve üstü vatandaşlara aşı vuruldu. Aşılamanın azlığından yakınan Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Gülver Gülen, "Biz aşı hizmetini vatandaşlarımızın ayaklarına kadar getiriyoruz. Lütfen herkes aşı olsun" dedi.