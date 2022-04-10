Tatvan’da Abdurrahman Önül konseri

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından "Tatvan Ramazanda Bir Başka Güzel" programı çerçevesinde Abdurrahman Önül konseri düzenlendi.

Tatvan Belediyesi Kongre salonunda düzenlenen ilahi konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. "Tatvan Ramazanda Bir Başka Güzel" programı dahilinde düzenlenen konserde, sevilen ilahi sanatçısı Abdurrahman Önül, beğenilen ilahi parçaları seslendirerek Tatvanlılara unutulmaz anlar yaşattı. Semazen gösterileri ile renkli görüntülerin oluştuğu konsere ebeveynleri ile gelen çocuklar için ise Hacivat-Karagöz ve çeşitli etkinlikleri düzenlenerek pamuk şekeri ikram edildi.

Katılımcılardan 3 yaşındaki minik Yusuf Ensar’ın ilahi okuması dinleyiciler tarafından beğeni aldığı gecede, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani İlahi sanatçısı Abdurrahman Önül’e tablo hediye etti. Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylan, "Bu yıl Ramazan etkinliklerimizin ilkini düzenledik. Vatandaşlarımızın etkinliklerimize yoğun ilgisi bizleri mutlu ediyor. Ramazan boyunca 3 programımız daha olacak. İlahi konserimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.