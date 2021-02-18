Tatvan’da 65 yaş ve üstü aşılama çalışmaları devam ediyor

Bitlis’in Tatvan ilçesinde korona virüs aşılama çalışmaları kapsamında randevulu olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların aşıları yapılmaya devam ediyor.

İlçede devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulunan Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Gülver Gülen, “65 yaş ve üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek. Aşı randevusu MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi), Alo 182 ve E-Nabız sistemi üzerinden alınabiliyor. Sağlık çalışanlarına yönelik ikinci doz aşılama çalışması ile birlikte 65 yaş üstü vatandaşlar da randevu alarak aşılarını yaptırabilecek” dedi.

Korona virüsle mücadelede aşının önemine dikkat çeken Tatvan İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Gülver Gülen, “Bilindiği gibi 14 Ocak itibariyle tüm Türkiye ile eş zamanlı olarak ilimizde de korona virüs aşı uygulamasına başlamıştık. Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilk olarak sağlık çalışanlarımızı aşılamaya başladık, daha sonra Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde aşamalı olarak risk gruplarına göre tüm vatandaşlarımıza uygulamaya başladık. Bitlis ili olarak 12 Şubat itibariyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılama hizmetine başlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız ister aile hekimliklerimizden, ister hastanelerimizden aşı hizmeti alabilmektedirler. Onlardan ricamız aşı hizmetimizin kesintisiz sürdürülebilmesi için gitmeden önce mutlaka Alo 182 hattını arayarak, MHRS web veya mobil üzerinden ya da E-Nabız üzerinden randevu alarak ilgili sağlık kuruluşlarına başvurmaları yeterli. Bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından biri aşılanma. Bizim uyguladığımız aşı Coronavac aşısı, bu aşı inaktif bir aşı, etkili ve güvenilebilir bir aşı. Şunu içtenlikle söyleyebiliriz ki vatandaşlarımızın aşı olma konusunda kafalarında soru işareti bulunmasın, bizler sağlık çalışanı olarak yaklaşık bir yıldır bu süreçte canla başla mücadele ediyoruz ve artık emeğimizin karşılığını almaya çok yaklaştığımız bir noktadayız. Vatandaşlarımız da sırası geldiğinde randevularını alarak sağlık kuruluşuna başvurup aşılarını muhakkak olsunlar. En büyük dileğimiz eski sağlıklı günlerimize kavuşmamız. Bitlis olarak çok güzel başarılar elde ettik. Tedbiri elden bırakmadan, maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek bu sürece hep birlikte destek olmamız lazım” diye konuştu.