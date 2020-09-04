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Tatvan’da 39 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA 39 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.
BİTLİS 04.09.2020, 10:40
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 39 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, Tatvan Sulh Ceza Hakimliği kararı ile iki iletişim dükkanında inceleme yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan incelemede; 13 adet akıllı cep telefonu ve 26 adet tuşlu cep telefonu olmak üzere toplamda 39 gümrük kaçağı cep telefonuna Tatvan Sulh Ceza Hakimliğinin ilgili kararıyla el konulmuştur. F.A., Ö.F.Y., A.T., S.E. ve C.K. isimli beş şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.
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