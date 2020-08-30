Tatvan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yılı
BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 98. YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI.
BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.
Korona virüs tedbirlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla son buldu.
Düzenlenen tören sonrası Kaymakam Tekin Erdemir ve beraberindeki ilçe protokolü, şehit mezarlarını ziyaret etti. Düzenlenen programa Kaymakam Tekin Erdemir’in yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Rıfat Dönel, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Tatvan Cumhuriyet Başsavcısı Kadir Yalçın Özkubat, kamu kurum amirleri, askeri erkan, STK temsilcileri, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.
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