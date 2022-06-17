Tatvan’da 23 bin 430 öğrenci karne sevinci yaşadı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminin sona ermesiyle birlikte 23 bin 430 öğrenci karne almanın sevincini yaşadı.

2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun tamamlanmasıyla tüm yurtta olduğu gibi Tatvan’da da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Tatvan’da eğitim öğretim yılını tamamlayan 23 bin 430 öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Sabah erken saatlerde okula gelen öğrenciler, karnelerini okul müdürleri ve öğretmenlerinin ellerinden aldı. İlkokullarda ise ilk defa karnesini alan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Okullarda yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşayan öğrencilere yönelik yapılan konuşmalarda, yaz tatilinin dolu dolu geçirilmesi ve derslerinde zayıf bulunan öğrencilerin daha çok çabalayarak notlarını yükseltmeleri tavsiye edildi.