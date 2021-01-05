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Tatvan’da 2020 yılında 537 çiftin nikahı kıyıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi, pandemi döneminde sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayarak 2020 yılında 537 çiftin nikâhını kıydı.

BİTLİS 05.01.2021, 14:37
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Tatvan’da 2020 yılında 537 çiftin nikahı kıyıldı

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi, pandemi döneminde sosyal mesafe, maske ve hijyen gibi tüm tedbirleri büyük bir hassasiyetle uygulayarak 2020 yılında 537 çiftin nikâhını kıydı.

2020 boyunca korona virüs salgınının daha fazla yayılmasını engellemek için hiçbir tedbiri elden bırakmayan Tatvan Belediyesi, nikâhlarda aldığı önlemlerle de çiftlerin mutlu günlerinde yanlarında oldu. Korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk andan itibaren belediye hizmet binasında bulunan nikah salonunu sık sık dezenfekte edilirken, dünya evine giren çiftlere ve nikah şahitlerine ise evlendirme memurluğunda sosyal mesafe kuralı sıkı sıkı uygulandı. Nikah aralarında salon dezenfekte edilerek, ortam sık sık havalandırıldı.

“Çiftlerin mutluluğuna ortak oluyoruz”

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, sağlam ve mutlu bir toplumun en önemli unsurunun aile kurmak ve evlilik olduğunu belirterek, “Tatvan Belediyesi olarak bizler de medeniyetimizin temelini oluşturan sağlam toplum ve aile kurumunun devamının yanı sıra gelişmesi için gayret göstermeye devam edeceğiz. Doğumdan başlayarak hayatlarının her aşamasında hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Belediyemizin nikâh memurluğu her yıl yüzlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapıyor. Birçok çift belediyemizde ‘evet’ diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getiriyor. Bizler de bir ‘evet’ ile evliliklerine vesile oluyoruz. 2020 yılında ise 8’i yabancı toplam 537 çiftimizin nikâhını kıydık. Bu vesileyle evlenen bütün çiftlerimize sevgi, saygı ve anlayış içerisinde mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

“Nikâhlarda korona virüs düzenlemesi”

Belediye ekiplerinin çiftleri en mutlu günlerinde virüsten korumak için dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Geylani, “Pandemi sürecinde nikâhlar biraz buruk geçiyor ama insan sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu unutmamız gerekiyor. Çiftlerimiz gönlünü ferah tutsun. Nikâh memurluğumuzda gerekli tüm önlemlerimizi alıyoruz. Tatvanlı hemşehrilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına adım adım uyarak sağlıklı ve huzurlu bir şekilde bu zorlu süreci de iyi bir şekilde geçireceğimizi umut ediyorum” ifadelerini kullandı.
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