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Tatvan’da 2 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi
BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMA SONUCU 2 BİN 80 PAKET GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
BİTLİS 07.09.2020, 12:01
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yaptı. Yapılan yurda yasadışı yollardan sokulduğu tespit edilen 2 bin 80 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan A.A. ve S.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
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