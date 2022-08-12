Tatvan ve Hizan ilçe kaymakamları değişti

BİTLİS (İHA) – Resmi Gazetede yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi çerçevesinde Bitlis’in Tatvan ve Hizan kaymakamları değişti.

2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 329 ilçenin kaymakamının görev yerleri değiştirildi. Görev yerleri değişen yerlerden biri de Tatvan ve Hizan kaymakamları oldu.

Yayınlanan kararnameyle yaklaşık iki yıldır Tatvan Kaymakamı olarak görev yapan Tekin Erdemir, Antalya Kumluca Kaymakamı olarak atanırken yerine ise Konya Cihanbeyli Kaymakamı Dr. Remzi Demir getirildi.

Hizan ilçesinde yaklaşık iki yıldır görev yapan Kaymakam Muhammed İkbal Yelek ise Rize Güneysu Kaymakamı olarak atanırken yerine ise Bolu Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik atandı.