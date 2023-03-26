Tatvan sahilinde Ramazan yoğunluğu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Ramazan ayını fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü sahiline akın etti.

Tatvan ilçesinin Van Gölü sahilinde hafta sonu Ramazan yoğunluğu yaşandı. Ramazan ayı ile birlikte havaların ısınmaya başladığı ilçede vatandaşlar sahile akın etti. Öğle saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte sahile inenler yürüyüş yapıp, stres attı. Çocuklar ise koşturup bol bol oyun oynayarak gönüllerince eğlendi.