Tatvan MYO’dan öğrencilerinin kariyer planlamasına katkı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Tatvan Meslek Yüksekokulunun onaylanan “İstihdam Odaklı Eğitim” projesi ile öğrencilerin daha iyi bir kariyer planlaması yapabilmesine katkı sunulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Bölgesi 5. Döneminde onaylanan ‘Teknik Destek Programı’ projeleri açıkladı. Eylül-ekim aylarında yapılan 12 başvurunun 8 tanesi teknik ve mali değerlendirme sonucunda başarılı bulundu. Van’ın 5, Hakkari’nin ise 2 projesinin onaylandığı başarılı projeler listesinde Bitlis’ten onay alan tek proje ise BEÜ tarafından sunulan “Tatvan Meslek Yüksekokulu İstihdam Odaklı Eğitim Projesi” oldu.

Onaylanan proje ile ilgili bilgi veren Tatvan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Çınar, projenin temel amacının meslek yüksekokulu öğrencilerinin daha iyi bir kariyer planlaması yapabilmesine katkı sunmak olduğunu söyledi. Projenin önemine dikkat çeken Çınar, “Yüksekokulumuzca yapılan akademik araştırma ve çalışmalar neticesinde üniversite yaşantılarını devam ettiren gençlerin kariyer odaklı birçok sorunla karşılaştığı ve bu sorunlara cevap bulmakta ciddi problemler yaşadıkları gözlemlenmiştir. Bu nedenle Rektörümüz Prof. Dr. Necmettin Elmastaş öncülüğünde bizlerin ve Öğretim Görevlisi Dilan Dayanan ile Proje Uzmanı Hüseyin Altun’un ortak çalışmaları ile bu proje hazırlanmıştır. Proje ile yüksekokulumuzda üniversite eğitimi alan farklı bölümlerdeki öğrencilerimizin kariyer planlaması yaparken doğru tercihlerde bulunup, üniversite eğitimi sonrasındaki iş hayatına atılımlarında doğru bir yol haritası çizebilmeleri için ve de günümüz global iş yaşamında belirli bir standart haline gelen girişimcilik akımının etkilerinin olumlu yönde kazanımlar sağlanabilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede öğrencilerimize 5 günlük bir girişimcilik, inovasyon ve etkili sunuş eğitimi verilecek. Ayrıca bu eğitim sürecinin daha verimli olarak geçebilmesi adına eğitim verecek olan eğitmenin dışında üniversitemiz rektörü ve alanında uzman akademik hocalarımızın da katkı sağlaması öğrencilerimiz için büyük bir özgüven oluşturacaktır. Bu da başarı ivmesinin temelde daha da yüksek bir grafik çizmesinde öncü bir adım olacaktır. Bu vesile ile projemizin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.