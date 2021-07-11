banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Bulgaristan Seçimlerinde Türkiye’de Açılan Sandıkların Adresleri
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Son bir yılda 46 bin çiftçi tarımı bıraktı!
Şeker hastalarına özel mor baklava
Şeker hastalarına özel mor baklava
Ege Denizinde 4.3’lük deprem
Ege Denizinde 4.3’lük deprem

Tatvan ışıl ışıl oluyor

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu.

BİTLİS 11.07.2021, 08:55
Tatvan ışıl ışıl oluyor
banner502

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından altyapısı yenilenen Cumhuriyet Caddesi’nde yapılan aydınlatma çalışmalarıyla ilçe ışıl ışıl oldu.

Kent estetiğine katkı sunmak amacıyla Belediye Kavşağı’ndan (eski doğumevi kavşağı) Fuar Mahallesi Polis noktasına kadar gerçekleştirilecek olan Cumhuriyet Caddesi aydınlatma çalışmasında tamamlanan kısımlar faaliyete girdi. Gerçekleştirilen aydınlatma çalışması ile Cumhuriyet Caddesi’nde tamamlanan kısımlar ışıl ışıl bir görünüm kazanırken, ilçe sakinlerinin de beğenisini kazandı.
Yorumlar (0)
29°
az bulutlu
banner501