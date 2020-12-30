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Tatvan Belediyesine girişlerde HES kodu zorunluluğu
Bitlis’in Tatvan Belediyesi hizmet binasına girişlerde korona virüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirdi.
BİTLİS 30.12.2020, 14:46
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Bitlis’in Tatvan Belediyesi hizmet binasına girişlerde korona virüs tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirdi.Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası harekete geçen Tatvan Belediyesi, kuruma girişlerde HES kodunu zorunlu hale getirdi. Tatvan Belediyesine ve diğer bağlı birimlere gelen vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması, SMS ve e-Devlet sisteminden kolayca alınabilen kodu görevlilere bildirerek giriş yapabilecek. Konuyla ilgili belediyeden yapılan açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerimiz, sizlerin ve ekip arkadaşlarımızın sağlığı için belediye birimlerimizin girişlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile ziyaret uygulanacaktır. HES kodunu Hayat Eve Sığar uygulamasından, e-Devlet ya da SMS ile temin edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz” denildi.
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