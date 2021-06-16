Tatvan Belediyesinden özel çocuklara özel alanlar

Bitlis’in Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, Çağlayan Mahallesi’nde bulunan özel eğitim uygulama okuluna botanik bahçesi ve spor salonu yaptı.

Tatvan Belediyesi Gençlik Meclisi sosyal projelerine bir yenisini daha ekleyerek özel gereksinimli çocukların vakit geçirebilecekleri botanik bahçesi ve spor salonu yaparak yüzleri güldürdü. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, özel gereksinimli çocukların hayata kazandırılması ve sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirmeleri için ilk günden bu yana gerekli desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyleyerek, "Bu çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Geçtiğimiz günlerde bu okulumuzu ziyaret etmiştik. Buradaki eksiklikleri gördük. Gençlik meclisinde bulunan üyelerimiz de bu eksiklikleri gidermek için çalışma yaptılar. Okulumuza güzel bir botanik bahçesi ve spor salonu kazandırdık" dedi.