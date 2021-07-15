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Tatvan Belediyesinden mezarlık temizliği

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

BİTLİS 15.07.2021, 11:09
Tatvan Belediyesinden mezarlık temizliği
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Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, bayramda vatandaşların kabir ziyaretlerini temiz ve düzenli ortamlarda gerçekleştirmesi için faaliyetleri yoğunlaştırıldı. Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Kurban Bayramı’nda en çok ziyaret edilen yerlerden biri de mezarlıklarımızdır. Vatandaşlarımızın ziyaretlerini temiz ve düzenli bir ortamda yapmaları için çalışmaları hızlandırdık. Ekiplerimiz mezarlıklarda genel temizlik çalışmalarının yanı sıra bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz Kurban Bayramı öncesi ilçelerimizdeki tüm mezarlıkları bayram ziyaretine hazır hale getirecekler" dedi.
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