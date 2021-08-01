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Tatvan Belediyesinden Manavgat’a araç ve personel desteği

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için 1 araç ve 2 personel sevk etti.

BİTLİS 01.08.2021, 19:33
Tatvan Belediyesinden Manavgat’a araç ve personel desteği

Bitlis’in Tatvan Belediyesi, Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için 1 araç ve 2 personel sevk etti.

Gün içinde Manavgat’a ulaşan ekipler, yangın müdahale ekiplerine dahil oldu. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınlarının ardından ekiplerimizi yangın bölgesine yönlendirdik. Yaraları sarmak için yola çıkan ekiplerimiz, bölgede yangın söndürme çalışmalarına destek verecek. Temennimiz bir an önce yangının kontrol altına alınmasıdır. Bölgede çalışan bütün ekiplerimizin Rabbim yardımcısı olsun” dedi.

Başkan Geylani, geçen günlerde Akdeniz ve Ege’de yanan ormanların yeniden yeşillenmesi için bin adet fidan desteğinde de bulunmuştu.
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