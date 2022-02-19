Tatvan Belediyesinden kadınlar matinesi

Bitlis’in Tatvan Belediyesi tarafından kadınlar matinesi düzenlendi.

Tatvan Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Kadınlar matinesi’ yoğun ilgi gördü. Fuar Sergi Salonunda düzenlenen etkinlikte Sanatçı Türkan Hazal sahne aldı. Gencinden yaşlısına yüzlerce kadın, gün boyu eğlenerek, güzel vakit geçirirken, çocuklar için ise şişme oyun grupları, Osmanlı macunu, pamuk şeker ve animatör gibi etkinlikleri doyasıya eğlendi.

Etkinlikte konuşan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, hayatı anlamlı kılan ve güzelleştirenlerin kadınlar olduğunu belirterek, " Vatandaşlarımız uzun süredir pandemi nedeniyle bu tür etkinliklerden uzak kaldılar. Özellikle pandemiden en çok etkilenenler hiç şüphesiz kadınlar oldu. Ocak ve şubat ayı boyunca birbirinden güzel ve dolu dolu geçen etkinlikler yaptık. Sömestr tatilinde çocuklar için tiyatro, sinema, müzikal eğlenceler ve uzay çadırının olduğu etkinliklerimiz çok güzel geçti. Çocuklar doyasıya eğlendi. Bunun yanında dengbej gecesi ve kayak festivali yaptık. Bugünde kadınlar ve çocuklardan yoğun talep gören bir etkinliğe imza attık. İnşallah önümüzdeki günlerde ’İnci Kefali Festivali’miz olacak” dedi.

Bitlis’in kar yağışının en çok etkilediği şehirlerden biri olduğuna dikkat çeken Geylani, “Etkinliklerimiz ile bu durumu avantaja dönüştürüyoruz. Kadınlar matinesi ve çocuk şenliğine katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte güzel vakit geçirdiklerini belirten Elif Hancı isimli vatandaş da, “Her şey çok güzeldi ve çok eğlendik. Adeta kurtlarımızı döktük. Çekilişler yapıldı hediyelerimizi aldık. Sanatçı Türkan Hazal’ı dinleme şansı bulduk, halaylar çektik. İnşallah böyle etkinlikler sürekli devam eder” şeklinde konuştu.

Nazlı Deli isimli vatandaş ise böyle bir etkinliği düzenlediği için Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’ye teşekkür etti.